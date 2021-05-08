Останній дзвоник пролунає у тернопільських закладах освіти не раніше, ніж 8 червня. Державна підсумкова атестація розпочнеться вже за два тижні і триватиме три тижні.

Детальніше начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради – у матеріалі Файного міста.

“Пандемія вносить свої корективи і цьогоріч освітній процес завершиться 8 червня. Саме цього дня директорам шкіл рекомендовано організовувати проведення останнього дзвоника, – каже начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради

У той же час Ольга Похиляк наголосила на тому, що директори шкіл спільно з педагогічною радою можуть самостійно визначатися з днем проведення останнього дзвоника. Єдина умова – не раніше, ніж 8 червня.

Що ж стосується дати проведення ДПА та безпосередньо “Випускного-2021”, то начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради, зокрема, зазначила:

“Державна підсумкова атестація стартує 21 травня, триватиме до 15 червня. Проведення випускного заплановано у п’ятницю, 2 липня.

Станом на сьогодні проведення урочистої ходи випускників цьогоріч не передбачається у зв’язку з пандемією. Побачимо, як буде складатися надалі, та поки що прийнято таке рішення. Все залежатиме від рівня захворюваності на Covid-19″, – повідомила Ольга Петрівна.