Пробне зовнішнє незалежне оцінювання мало відбутися у березні. А реєструвалися на нього у січні.

Послуга ця платна. Цього року вартість проведення пробного ЗНО коливалася від 213 до 309 гривень, залежно від регіону. Це пов’язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставкою матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо. У Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях одне тестування коштувало 282 гривні.

Зараз проведення пробного тестування вже неактуальне і всім, хто реєструвався на нього, до кінця цього року планують повернути кошти. Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Український центр оцінювання якості освіти вже розробляє відповідний механізм повернення коштів.

– Проводити пробне ЗНО зараз немає можливості через бойові дії і повітряні тривоги, – каже Юрій Шайнюк, заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ТОКІППО. – І воно втратило важливість так як тестування не проходитиме за тими процедурами, які ми мали відобразити на пробному тестуванні. Розробити механізм повернення коштів вже доручено Українському центру оцінювання якості освіти. І кожному, хто зареєструвався на пробне ЗНО, повернуть кошти. У Тернопільській області це майже 5 тисяч учнів, які зареєструвалися більше ніж на сім тисяч триста тестувань.