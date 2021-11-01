Учасники АТО та ОСС, які отримали земельні ділянки біля Львівської траси вже декілька років не можуть розпочати там будівництво.

Детальний план цієї території у 2018 році розробили під садівниче товариство відповідно до розпорядження голови ТОДА. Та у Тернопільській міській раді зазначають, що він не відповідає Генеральному плану міста і потребує коригування.

За словами начальника містобудування, архітектури та кадастру Василя Бесаги, вказана територія не сполучена з Тернополем, там немає відповідної інженерної мережі, тому наявний план необхідно уточнити. Через це виконкомом було прийнято рішення видавати будівельні паспорти на індивідуальні житлові будинки власникам земельних ділянок за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги) після розроблення та затвердження детального плану території. Таке ж рішення прийняли депутати на десятій сесії міськради 29 жовтня.

– Раніше прийнятий детальний план просто порізав дану територію на квадрати, де визначено місця під садівництво для учасників АТО, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – Для того, щоб там ставити житлову забудову чи дачні будинки має бути детальний план з врахуванням заїздів, виїздів, проїздів, розворотів – всієї інфраструктури, чого не передбачено у наявному детальному плані. Тому для того, щоб люди мали можливість там реально щось збудувати, заїжджати і виїжджати, треба зробити нормальний детальний план і після того видавати всім будівельні паспорта. Хтось може отримати той паспорт зараз, але в подальшому не зможе ним скористатися оскільки там не було дороги, а завтра намалюється дорога, яка проходить через його будинок. Ми всім видамо документи необхідні для того, щоб здійснити будівництво будинків, але зараз замовляємо розробку детального плану з врахуванням заїздів, виїздів, доріг і після того продовжимо видачу паспортів. Поки там стоїть 3-4 об’єкти, то це можна врахувати, але якщо там стане 50-100 об’єктів, ніхто цього поправити не зможе. Кінцевий план буде погоджений з власниками земельних ділянок. Будуть громадські обговорення та слухання. Ми ще нічого не затверджуємо, а тільки розробляємо.

Після обговорення проекту рішення троє депутатів проголосували «проти», троє – утрималися, а 34 – «за».