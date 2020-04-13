Упродовж цього тижня тепло у домівки тернополян подаватимуть, – повідомляє Міськтеплокомуненерго. Опалювальний сезон продовжують через зниження температурних показників.

За прогнозами синоптиків, упродовж тижня в області холоднішатиме. Нічні температурні показники сягатимуть нуля, а також пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Відтак опалювальний період поки триватиме. Оскільки зупиняють подачу тепла тоді, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох днів перевищує вісім градусів тепла. Відтак мінлива погода наразі не дозволяє повністю відмовитися від теплопостачання. Як повідомили у міській раді, тепло в обласному центрі не відключатимуть до кінця тижня, а гарячу воду подаватимуть за графіком: понеділок, середа, п’ятниця — з 17 до 23.00; вівторок, четвер, субота, неділя — з 6.00 до 10.00 та з 17.30 до 23.00.

Додамо, регулювати подачу тепла відповідно до погодних умов можуть у тих будинках, де встановлені індивідуальні теплові пункти. У Тернополі планують облаштувати такими технічними засобами всі багатоповерхівки.

Софія Романська