Більше місяця у Тернополі працюватиме новорічно-різдвяний ярмарок. Як і раніше, розташується він у центрі міста – на Театральній площі.

Тернополяни та гості міста зможуть відвідати його з 10 грудня 2021 року до 23 січня 2022 року. Рішення про організацію ярмарку прийняли на засіданні виконавчого комітету 10 листопада.

Організовує ярмарок громадська організація «Тернопіль Фуд Фест». Роблять це з метою розвитку сфери гостинності міста Тернополя, наповнення міста новорічною атракцією, створення сприятливих умов для організації та проведення зимової торгівлі в період святкування новорічних та різдвяних свят. На ярмарку буде здійснюватися торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, працюватимуть атракціони та ковзанка.

Монтаж об’єктів торгівлі та атракціонів на Театральній площі розпочнеться з 29 листопада. Ковзанка та атракціони працюватимуть до 01 березня 2022 року. У рішенні прописано, що організатори мають демонтувати об’єкти торгівлі не пізніше першого лютого 2022 року, а ковзанку та атракціони не пізніше 14 березня 2022 року.

У міській раді також наголошують, що новорічно-різдвяний ярмарок проводитиметься з дотриманням протиепідемічних вимог, а обов’язковою умовою для усіх його учасників є наявність вакцинації або негативного ПЛР-тесту.