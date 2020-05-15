З відновленням роботи окремих закладів у Тернополі загострилася проблема з транспортом. Чимало людей змушені пішки долати значні відстані або використовувати таксі.

“На жаль, немає власного автомобіля, а добиратися на роботу потрібно в центр аж з кінця Березовиці. Кожного дня ходити пішки не можу, інколи використовую таксі, але це надто дорого, кожного дня їздити теж зарплати не вистачить. На спецрейси не можу потрапити,бо моя зміна починається з обідньої пори. Найбільша проблема зараз — транспорт. З нетерпінням чекаю, коли він відновить роботу”, – каже тернополянка Галина Кучма.

Рішення про відновлення роботи громадського транспорту приймає Уряд, наголошує міський голова Сергій Надал. Відтак наразі дозволеними в місті є лише спецрейси.

“Критичним для нас залишається питання відновлення роботи громадського транспорту. Я хочу наголосити, що дозвіл на роботу транспорту як по Україні, так і конкретно у містах дає Кабінет Міністрів. Зараз є лише інформація, що Уряд планує послабити обмеження щодо транспорту, але які саме обмеження скасують, поки невідомо. Ми готуємо наш транспорт до виїзду на маршрути, і після рішення Уряду зможемо забезпечити рух автобусів та тролейбусів по оновленій мережі. Ми збільшили кількість транспорту на спецрейсах. З понеділка на окремих маршрутах кількість транспорту ще зросте. Якщо Ваше підприємство уже відновило роботу, візьміть довідку довільної форми, що Ви там працюєте, у свого роботодавця. Тоді ви зможете скористатися спецтранспортом вранці з 6:30 до 09:30 і ввечері з 16:30 до 20:30”.

Отже, коли у Тернополі повністю відновить роботу транспорт, питання залишається відкритим. Поки можна розраховувати лише на спецрейси. Втім, для цього необхідно мати довідку з місця роботи.

Софія Романська

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