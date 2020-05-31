Відкрити пришкільні табори планують у Тернополі з 10 червня.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Роботу мовних таборів, ймовірно, дозволять в серпні.

Навчальний рік тернопільські школярі завершили дистанційно. Одинадцятикласники попрощалися зі школами в онлайн-режимі, інші учні повернуться за парти у вересні. Втім, у червні у деяких школах організовуватимуть табори відпочинку. Чергові послаблення карантину дозволятимуть проведення таких заходів.

“Є потреба батьків, щоб з 10 червня організувати роботу пришкільних таборів на базі навчально-виховних комплексів, шкіл, на базі 30-ої школи такі табори проходили раніше. Також проходили такі табори на базі педагогічного ліцею спортивного спрямування і всіх закладів чотирьох позашкільних установ. Ці комплекси розташовані у різних мікрорайонах міста, враховано, щоб батьки мали доступ, коли буде така потреба. Щодо мовних таборів, то це можна буде зробити із серпня. Як правило, такі табори проходять на основі угод з волонтерами з міжнародними організаціями”, – зазначила Ольга Похиляк під час засідання міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Додамо, в області стаціонарні табори готують до відпочинкового сезону. Втім, розпочнеться він не раніше липня.

Софія Романська