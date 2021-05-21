У Тернополі готують пляжі і водойму до купального сезону. Наразі тривають роботи з очищення дна ставу. Зокрема, рятувальники обстежують територію на “Циганці”.

Тернополяни з нетерпінням чекають відкриття купального сезону. Хоча наразі погода не сприяє відпочинку просто неба.

“Хочеться більше гуляти, бути біля води, купатися. Поїхати кудись можливості нема, то хоча б в місті відпочиваємо. Пляжі минулого року були в хорошому стані. Хочеться надіятися, що цього року теж підготують гарно. Правда, чистота самого ставу бажає бути кращою”, – каже тернополянка Ірина Гук.

Як зазначили в “Об’єднанні парків культури і відпочинку міста Тернополя”, фахівці відділення водолазних робіт аварійного-рятувального загону готують до літнього купального сезону акваторії Тернопільського ставу в межах пляжу «Циганка». Наразі водолази чистять став від сміття та сторонніх предметів, виставлять буйки – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання. Ймовірно, купальний сезон розпочнеться в середині червня. Рішення щодо старту прийме виконавчий комітет Тернопільської міської ради.