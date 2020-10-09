У Тернополі до початку опалювального сезону готові, – запевнив головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. Тепло у домівки жителів міста подаватимуть, коли середньодобова температура повітря опуститься восьми градусів тепла.

Під час опалювального періоду у Тернополі працюватимуть 42 котельні. Дві з них після ремонтних робіт відновили роботу раніше.

«Завдяки злагодженій роботі аварійних бригад, дві котельні після проведення ремонтних робіт відновили роботу швидше, ніж планувалося. Мова йде про котельню на вулиці Живова, 12 та ЦТП по вул. Просвіти, 9. Відтак 7 жовтня о 16.00 було відновлено подачу гарячої води до житлових будинків, які обслуговуються цими котельнями. Загалом 42 котельні у Тернополі обслуговують 720 будинків. Сезон теплопостачання розпочнеться, коли буде прийняте рішення виконкому, а приймається воно після зниження середньодобових температурних показників нижче восьми градусів тепла», – зазначив головний інженер підприємства Віталій Грубенюк.

Як розповіли у «Тернопільміськтеплокомуненерго», завдяки ремонтним роботам, які провели влітку, буде можливість заощаджувати енерговитрати, а відтак частково знизиться вартість послуг. Втім, остаточна ціна на теплопостачання все ж залежатиме від тарифів на енергоносії.

Софія Романська