Канікули на тиждень раніше. Міф чи реальність, що тернопільські школярі закінчать навчання цього року швидше, ніж в попередні роки.

Чи справді дату літніх канікул в Україні змінили – про це у сюжеті Т1 Новини.

Завершується навчальний рік та невдовзі розпочнуться літні канікули. На них учні чекають із нетерпінням. Хоча до закінчення семестру ще є час, вихованці тернопільської школи №4 вже знають, як будуть відпочивати.

Інформацію, про те, що цього року учні загальноосвітніх шкіл підуть у літню відпустку на тиждень раніше спростували. Директор тернопільської школи №4- Наталя Левенець розповідає, таке повідомлення її дещо збентежило. Адже не бачить потреби у тому, щоб скорочувати навчальний план.