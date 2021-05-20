Навчальний рік у школах на Тернопільщині завершиться тоді, коли буде вичитана вся програма.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Через карантин в окремих школах свято останнього дзвоника можуть відтермінувати.

У загальноосвітніх школах навчальний рік триває 175 днів. Вони можуть бути відпрацьовані і в дистанційному форматі.

“У зв’язку із карантинними обмеженнями та дистанційним навчання чітких чисел святкування останнього дзвоника в області немає. Для того, щоб ми провели останні дзвоники, повністю має бути вичитана програма того, чи іншого навчального класу. Велика кількість годин вичитана в дистанційній формі навчання. Були заклади освіти, які йшли на карантин у зв’язку з тим, що велика кількість педагогічних працівників була хвора. Також хочу зазначити і той момент, що у законі про загальну середню освіту чітко записано, що навчальний план і навчальний рік у нас триває 175 днів. Прошу звернути увагу керівників навчальних закладів, які приймають рішення щодо проведення останнього дзвоника, подивитися на свої навчальні програми, чи дійсно 175 днів у них є навчального року”, – зазначила Ольга Хома.

У школах Тернополя навчальний рік завершиться 8 червня. За інформацією міського відділу освіти, проведення випускного заплановане на 2 липня.