Нагадаємо, у Тернополі частково розпочали опалювальний сезон. Зокрема, тепло подали до лікувальних і дошкільних закладів, – повідомляють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». Втім, у домівках більшості тернополян наразі холодно. Оскільки житловий сектор поки не опалюється.

У домівки тернополян подаватимуть тепло, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох днів опуститься нижче восьми градусів тепла, – каже директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Таких температурних показників в обласному центрі поки не відмічали.

«Було видано розпорядження щодо початку опалювального періоду у дошкільних закладах і лікувальних закладах. Тепло подається до тридцяти трьох із тридцяти шести садочків. До трьох дошкільних закладів ми не змогли подати тепло через те, що вони під’єднані до котелень, які обслуговують і житлові будинки. Тому опалення ми зможемо подати тоді, коли розпочнеться теплопостачання у житловому фонді, тобто тоді, коли буде прийнято відповідне рішення міської влади. Також ми розпочали теплопостачання у тих загальноосвітніх закладах, де є навчальний процес, і ми отримали відповідні звернення».

Додамо, учні більшості загальноосвітніх шкіл у Тернополі перебувають на канікулах. Відтак опалення розпочнуть після того, як діти повернуться до школи. Щодо житлового фонду, то його опалюватимуть ймовірно після середини жовтня.