Понад дев’яносто відсотків бюджетних установ області не можуть розпочати опалювальний сезон. Це пов’язано із нестабільною ціновою ситуацією на ринку газу.

Про це повідомили в Тернопільській облдержадміністрації на брифінгу 13 жовтня.

– Урядом запроваджена фіксована ціна на газ для МТКЕ, які виробляють тепло для населення на рівні 7,42 гривень, – розповів Володимир Харченко директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації. – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» уклало угоду з газопостачальною компанією і розпочало опалювальний сезон. Найскладніша ситуація у нас із укладанням договорів на опалення приміщень бюджетними установами та організаціями. Ринок газу ніхто не відміняв, бюджетні установи та організації самостійно здійснюють господарську діяльність. Відповідно до цього у встановлений термін вони розпочали процедуру закупівлі газу, але у зв’язку з тим, що цінова ситуація по газу є нестабільною, тендера оголошувалися, але закінчувалися безрезультатно. Таким чином сьогодні, коли погодні показники уже такі, які вимагають подачі тепла, понад 90% від загальної кількості бюджетних установ, які використовують газ для опалення приміщень, виявилися без укладених договорів на постачання газу. 12 жовтня компанія «Нафтогаз трейдинг», яка була визначена постачальником газу для бюджетних установ, оприлюднила на своєму сайті алгоритм дій для бюджетних установ. Таким чином ми отримали механізм, як бюджетники мають діяти, щоб у найкоротший термін зняти цю проблему і розпочати опалювальний сезон.

11 жовтня Кабмін видав розпорядження, яким надано механізм підписання договорів з компанією «Нафтогаз трейдинг». А відповідно до підписаного раніше Меморандуму ціна газу для бюджетних та релігійних організацій до кінця 2022 року становить 16,80 гривень за кубометр. Наскільки швидко бюджетні установи області зможуть розпочати опалювальний сезон тепер залежить від їхньої оперативності. Чим швидше вони зберуть та подадуть необхідні документи у газопостачальну компанію, тим швидше зможуть отримати газ для опалення.

– 13 жовтня ми надіслали по два листи на всі громади, а також на три райдержадміністрації із посиланням та рекомендаціями і покроковим алгоритмом, як вчиняти в даному випадку, – додала Софія Близнюк, заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства енергозбереження облдержадміністрації. – Для оперативності для кожної області створена окрема електронна адреса для комунікації, по якій бюджетні установи спілкуються з «Нафтогаз трейдинг». Мінімальний термін за який можуть підписати договори – 5 календарних днів. Зараз все залежить від оперативності керівників бюджетних установ, від того наскільки оперативно будуть зібрані всі документи і подані на електронну адресу, яка визначена для Тернопільської області. Від цього буде залежати початок опалювального періоду у кожній бюджетній установі.