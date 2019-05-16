Окремі статті закону «Про житлово-комунальні послуги» вступили у дію з першого травня 2019 року. Серед іншого, набрала чинності й стаття, якою передбачено нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Про це попереджає споживачів комунальне підприємство «Тернопільводоканал». Відповідне оголошення вони надрукували на платіжних квитанціях за квітень.

«Згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, плата за послуги повинна здійснюватися не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, – йдеться у повідомленні. – Відтак, задля уникнення можливих додаткових витрат у вигляді нарахованої пені, просимо щомісячно та у повному розмірі розраховуватися за надані КП «Трнопільводоканал» послуги».

Попри те, що стаття, у якій йдеться про нарахування пені вступила у дію 1 травня 2109 року це не означає, що з цього числа споживачам, які невчасно розрахувалися за спожиті у травні послуги будуть нараховувати пеню. Відповідно до статі 12 вказаного закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Це означає, що спочатку підприємства-надавачі послуг мають укласти із споживачами нові договори, у яких у буде прописано розмір пені за протерміновану оплату послуги. А про нарахування пені йдеться у статті 26 «Відповідальність за неналежне виконання договору». Звучить вона так: «У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.».

– Зараз на виконання цього закону мають бути розроблені та укладені нові договори зі споживачами, – пояснив Руслан Бурмас, начальник відділу розрахунків населення КП «Тенопільводоканал». Якраз розробляються ці договори та нові правила на заміну старих. Зараз діють публічні договори, розроблені на основі типових, що були затверджені Постановою №630 «Про затвердження правил надання населенню послуг». Робота почалася з травня, тому ми людей інформуємо про це. Спочатку укладуться нові договори, і потім, якщо не буде оплати, то буде нараховуватися пеня. Хочемо, щоб люди розуміли, що таке є. Укладення договорів займе деякий час, не буде одночасно зі всіма укладатися, де буде в травні, де в червні, десь пізніше – це все займе певний період часу.

У законі «Про житлово-комунальні послуги» також передбачено, що упродовж одного року, тобто, до 1 травня 2020 року, співвласники багатоквартирних будинків зобов’язані прийняти рішення про модель договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу, щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону. А надавачі комунальних послуг мають укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг. У Мінрегіонбуді також роз’яснили, що пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг.

Ольга Трач