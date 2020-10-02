Показник захворюваності у Тернополі почав знижуватися.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Якщо тенденція збережеться, то через тиждень місто вийде із «червоної» зони.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч осіб за 14 днів більш, ніж у п’ять разів. Ми реєструємо зниження захворюваності в місті Тернополі, відповідно, це говорить про те, що обмеження, які ми ввели, дали свій результат. Дотримання карантинних вимог для жителів нашого регіону – надзвичайно важливе питання. Оскільки ці обмеження допомагають розірвати епідпроцес, а відтак і поширення коронавірусу. Особливо це важливо для людей з групи ризику», – каже Оксана Чайчук.

З 5 жовтня у «помаранчевій» зоні перебуватимуть міста Кременець та Чортків, а також Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони.

Софія Романська

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