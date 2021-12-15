Попри стабілізацію епідемічної ситуації з COVID-19, у краї помирає значна кількість людей. Більшість краян, що помирають від COVID-19 – невакциновані.

Як зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, у зоні ризику – літні люди із супутніми патологіями. Саме серед них найчастіше реєструють летальні випадки.

«Загалом епідемічна ситуація на Тернопільщині покращується. Бачимо, що в нас зменшується кількість хворих. Проте епідемія нікуди не ділася. Вірус залишається активним. На жаль, кількість летальних випадків є порівняно високою. В окремих жителів краю є несерйозне сприйняття загрози. Тому ми вкотре наголошуємо на необхідності дотримання карантинних вимог. Особливо це актуально у передсвятковий період, коли збільшується активність населення».

За прогнозами епідеміологів, у Новорічно-Різдвяний період спостерігатимуться позитивні тенденції з COVID-19. Втім, наприкінці зими можлива нова хвиля коронавірусу. Її прихід пов’язують з активністю штаму Омікрон.