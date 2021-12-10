Нова хвиля COVID-19 на Тернопільщині можлива наприкінці зими. Такі прогнози науково-дослідного інституту епідеміології ЛНМУ. Щоб попередити поширення хвороби, рекомендують наростити темпи вакцинації.

У Тернопільській громаді наразі вакциновано близько половини населення. Втім, для формування колективного імунітету необхідно імунізувати понад 80% жителів.

«Працюють мобільні виїзні бригади. Якщо є колективи, які хочуть провести щеплення на своїй території, не відриваючи людей від виробництва, ви маєте можливість зробити щеплення, попередньо узгодивши час, дату та місце проведення вакцинації. Ми бачимо тенденцію на спадання захворюваності, але прогнози говорять, що у 2022 році, під кінець січня, початок березня, ми будемо мати нову хвилю захворюваності на ковід-19. Потрібно всім вакцинуватися і вберегти себе і своїх близьких від хвороби», – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Учора на Тернопільщині зробили 4 795 щеплень. За словами директорки департаменту охорони здоров’я Ольги Ярмоленко, загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині уже щеплено 611 512 тисяч осіб.