Уже близько місяця населені пункти на Тернопільщині залишаються без транспортного сполучення. Працюють лише служби таксі, а також курсує приватний транспорт.

Перевізники, що здійснюють автобусні пасажирські перевезення на території області, до карантинних обмежень поставилися відповідально, – заявив начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака. Стежать за ситуацією на автошляхах і поліцейські.

“Поки що діє заборона на міжміські, приміські, міжобласні автобусні пасажирські перевезення. Перевізники в більшості з розумінням поставились до обмежень і неухильно їх дотримуються. Ми продовжуємо контроль за здійсненням вантажних перевезень іноземними перевізниками – нерезидентами України. Робимо це спільно з працівниками Нацполіції, патрульними, представниками облдержадміністрації”.

Обмеження на пасажирські перевезення не стосуються регулярних спеціальних пасажирських перевезень. Їх організовують підприємства для перевезення своїх працівників від місця проживання до роботи. За попередньою інформацією міжміське транспортне сполучення на Тернопільщині ймовірно відновлять у травні. Оскільки, за прогнозами Уряду, наприкінці весни Україна поступово виходитиме з карантину.

Софія Романська