Хвиля дощів охопила Західну Україну. Разом з опадами в регіоні суттєво похолоднішало. Нічні температурні показники знижуються до п’яти градусів тепла. Вдень також зберігається прохолодна погода на рівні 10 – 12 градусів вище нуля. За словами синоптиків, такі тенденції зберігатимуться і протягом вихідних.

Несприятливі погодні умови на Тернопільщині зумовлює атмосферний фронт, – каже синоптик Наталка Діденко. Невдовзі його вплив відчують інші регіони України, а на Тернопільщині погодні умови дещо стабілізуються.

«Атмосферний фронт дійде до Півночі України. На Заході дощі притихнуть, обійдеться хмарною погодою з несміливими краплями. А на решті території разом із проходженням фронту пройдуть помірні дощі. Подекуди навіть сильні. Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів. Хто реагує на таку різку зміну погоди головою, судинами, настроєм – не засмучуйтесь, це ж осінь. І вона ще красива, з листочками, жовтими кольорами, дощовими нитками блискучими».

Отже, упродовж доби дощі на Тернопільщині припиняться. А от холоднеча триватиме, тож варто готувати теплий одяг.

Cофія Романська