Через карантин вирішили перенести пробне ЗНО. Тернопільські школярі складатимуть тестування у квітні, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Втім, конкретні дати іспитів наразі невідомі.

Інститут післядипломної педагогічної освіти готує онлайн-ресурси, які одинадцятикласники зможуть застосовувати у дистанційному навчанні. Окрім цього, розробляється оптимальний ущільнений план занять.

«Формується список усіх онлайн-ресурсів, які рекомендовані для перегляду та навчання, а також розробляється додатково оптимальний навчальний план занять за допомогою дистанційних технологій. Попередньо у квітні плановано провести пробне ЗНО, дату проведення якого також перенесено у зв’язку з карантином. Виконання навчальних планів освітніх програм здійснюватиметься шляхом використання форм дистанційного навчання. Як і усі програми підвищення кваліфікації педагогів», – пояснює Ольга Хома.

Па час карантину заборонено надавати приміщення закладів освіти в оренду для проведення занять з учнями. Керівники установ відповідають особисто за епідемічну ситуацію.

Софія Романська