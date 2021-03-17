Весняні канікули в школах Тернополя розпочнуться 29 березня і триватимуть тиждень. Але за умови, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 буде стабільною.

У мерії кажуть, через зростання кількості педагогів, інфікованих коронавірусом, станом на 16 березня в тернопільських школах №3 та №10 учні 5-11 класів навчаються дистанційно.

Як повідомила начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, загалом у всіх загальноосвітніх закладах міста дистанційно навчаються учні 21-го класу.

“По одній групі дітей закрито у садочках №№ 21, 22, 29 і 38. Адже, якщо захворів на COVID-19 вихователь, уся група, відповідно, відправляється на самоізоляцію”, – додає Ольга Похиляк.

За її словами, на даний час 52 вчителі хворіють на ГРВІ та ще 80 – на COVID-19. Серед учнів є 1700 хворих на ГРВІ та 37 – на коронавірус, пишуть Тернополяни.