Збільшити розмір доплати за звання «академічний» працівникам тернопільських театрів та філармонії просять діячі драматичного мистецтва.

З відповідним клопотанням вони звернулися до Тернопільської обласної ради. Питання це винесли на розгляд постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.

– Актори заслуговують доплати за їхні вміння,- переконаний Михайло Тимошик, член комісії та депутат облради. – Облрада по різному відноситься до цих моментів. Доплата була в більшому і меншому об’ємі. Попередня каденція прийняла рішення, що це буде в межах 30% для акторів, які зайняті у багатьох виставах. Потім депутати прийняли рішення, що цього року доплата буде меншою. У першому кварталі 2021 року це було обгрунтовано у зв’язку із карантинними заходами. У другому кварталі театри і філармонія зможуть повноцінно функціонувати, тому вважаю, що вони заслуговують щоб доплата була збільшена і становила не 10-15%, а не менше 25% з другого кварталу 2021 року. Маю надію, що бюджетна комісія врахує думку нашої комісії і підтримає нас. Звання «академічний» вони заслужили, і вважаю, що також заслуговують доплати у більшому розмірі.

Голова комісії Любомир Білик вирішив перенести розгляд цього клопотання, оскільки на засідання прийшов тільки директор тернопільської філармонії, а директорів або ж представників театрів не було.

– Не розглядаю це питання тому, що не має представників театрів, які були запрошені, але не прийшли, – пояснив свою позицію Любомир Білик. – Я поважаю ближнього рівно настільки, наскільки він поважає іншого ближнього.

Як уже зазначалося, це питання має пройти не тільки вказану комісію, а й бюджетну. А остаточне рішення прийматимуть депутати області на черговому пленарному засіданні.

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