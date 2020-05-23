Новий графік зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

Відтак основну сесію ЗНО-2020 абітурієнти складатимуть від 25 червня по 17 липня. Оголосити результати тестування повинні до 29 липня.

Наразі на Тернопільщині готують пункти тестування, кількість яких планують збільшити. Також абітурієнтам доведеться дотримуватися маскового режиму.

“Ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити кількість пунктів тестування, аби зменшити кількість людей, яка буде перебувати на одній території. Також працюємо над тим, щоб скупчення наших учнів не було при вході у пункт тестування. Сподіваємося, що ЗНО розпочнеться у червні, оскільки другий варіант проведення ЗНО, який оголошувався раніше — це серпень. Випускники мали б отримати вже свідоцтва про завершення повної середньої освіти. Адже не всі наші випускники будуть вступати до вищих навчальних закладів України, а таки мають намір вступати за кордон, будуть подавати документи онлайн. Якщо вони не отримають свідоцтва відповідно до чинного законодавства, ми будемо мати певні непорозуміння. Якщо ЗНО відбуватиметься у червні, тоді наші одинадцятикласники складатимуть і державну підсумкову атестацію, і ЗНО разом. Тобто у складі ЗНО буде здаватися державна підсумкова атестація. Якщо цього не відбудеться, то у серпні відбудеться ЗНО без державної підсумкової атестації. Тобто другий сценарій проведення ЗНО несе досить багато ризиків”, – розповіла начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

На Тернопільщині для участі в ЗНО-2020 зареєструвалося понад 10 тисяч абітурієнтів. Наступного тижня їм уже відправлятимуть на персональні сторінки запрошення.

Софія Романська