Основна сесія ЗНО добігла кінця. Сьогодні тернопільські абітурієнти склали тестування з хімії. Завтра обіцяють повідомити результати з деяких предметів.

Іспитом з хімії завершується основна сесія ЗНО-2019. Цей предмет складало понад 15 тисяч українських абітурієнтів. На Тернопільщині знання з хімії перевіряло близько півтисячі випускників. Відтак в обласному центрі працювало лише два пункти тестування, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

«Тестування тривало упродовж 150 хвилин. Тест налічував 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 80 балів. На цей предмет зареєструвалося 465 абітурієнтів, тому тестування проходило у двох пунктах».

Завтра тернопільські абітурієнти зможуть дізнатися результати ЗНО із математики, фізики, української мови та літератури. Випускники, які з поважних причин не взяли участі у тестуванні, зможуть скласти додаткову сесію ЗНО, які розпочинається через декілька днів. Втім, підтвердити поважність причин мають відповідними довідками.

Нагадаємо, що під час проходження тестування абітурієнти не могли мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Порушники цієї вимоги були змушені покинути пункт тестування.

Софія Романська