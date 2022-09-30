Урологія спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань сечостатевої системи. До уролога звертаються чоловіки та жінки з метою профілактики, а також з появою тривожних симптомів з метою розробки індивідуального плану лікування.

В Івано-Франківську є відділення урології Мед-Атлант, де працюють кваліфіковані лікарі з досвідом. Вони проведуть огляд, вислухають скарги пацієнта та спрямують на діагностику, за результатами якої поставлять точний діагноз.

Коли звертатись до відділення урології?

До лікаря-уролога слід звернутися за такої симптоматики:

болі при сечовипусканні;

нетримання сечі;

біль у попереку;

нехарактерні виділення із статевих органів;

печіння та дискомфорт;

підозри на запалення та ін.

Для діагностики урологічних захворювань призначається обстеження, а саме лабораторні аналізи, посів на флору, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, мікроскопічні дослідження та ін.

За результатами можна поставити діагноз та призначити індивідуальний план лікування. Це допоможе усунути проблему та зберегти здоров’я, і ​​не допустити розвитку ускладнень.

Завдяки застосуванню сучасної діагностичної апаратури та медичного обладнання в урології успішно лікують такі захворювання, як фімоз, варикоцеле, гідроцеле, атерома шкіри статевого члена, кондиломи, енурез, інфекції тощо.

Найчастіше до уролога звертаються для лікування чоловічої безплідності та еректильної дисфункції. Це допоможе повернути радість сексуального життя та покращити його якість. У приватному медичному центрі Івано-Франківська проводять лікування циститу, тобто запального процесу у сечовому міхурі.

Розрізняють гостру та хронічну форму циститу. До основних причин переходу в хронічну форму відносять часті переохолодження, неправильне лікування, самолікування антибіотиками та ін.

Найновіші методи лікування урологічних захворювань

До найпоширеніших урологічних захворювань відносять простатит, аденома простати, безпліддя, рак передміхурової залози, варикоцеле, еректильна дисфункція. Для лікування Мед-Атлант використовують новітні методики, зокрема й малоінвазивні.

Якщо призначена медикаментозна терапія є неефективною, то призначають малоінвазивне або ендоскопічне лікування. До переваг малоінвазивних методів характерна безпека, швидке відновлення, відносна безболісність, малотравматичність, мінімум протипоказань.

Лапароскопія проводиться без розрізів м’яких тканин, що скорочує ймовірність кровотеч та ускладнень. За перебігом оперативного втручання лікар стежить на моніторі, тому всі маніпуляції точні та делікатні. Для виконання лапароскопії використовують спеціальний прилад – лапароскоп, що забезпечить візуалізацію та знизить ризики. Після неї не залишаються післяопераційні шрами, тому що для її виконання потрібно зробити на тілі невеликі проколи.