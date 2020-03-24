Раніше встановлені дати ЗНО втратили актуальність.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Втім, скасовувати тестування не планують. Ймовірно, іспити перенесуть на літній період.

Пробне ЗНО абітурієнти мали складати 4 та 11 квітня. Наразі відомо, що тоді тестування не відбудеться. Оскільки нині йде мова про продовження карантину. На квітень епідеміологи прогнозують пік захворюваності на коронавірус в Україні. Як повідомив директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук, всі процеси, пов’язані із ЗНО та вступом до вишів, мають бути відтерміновані щонайменше на місяць.

«Ми готуємо відправити понад 40 тисяч листів тим, хто зареєструвався на ЗНО. Пропозиція відтермінувати ЗНО та вступну кампанію до вишів вважається нагальною, зокрема і через те, що під час карантину не припинилися візити до репетиторів. Тобто карантин не працює. Якщо вступна кампанія до вишів завершиться в половині серпня, то це істотно не вплине на освітній процес. Утім, слід бути готовими до різного сценарію подій, зважаючи на ситуацію в країні».

Додамо, наразі школярі і студенти навчаються дистанційно. Тобто в теорії навчальний рік триває, відтак переносити його не планують.

Софія Романська