Україна – одна з найгарячіших у Європі, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Цими дня у регіоні температура повітря підвищуватиметься до 35 градусів тепла. Сильна спека протримається майже до двадцятого серпня.
Теперішні погодні умови відповідають африканській спеці, – кажуть синоптики. Тенденція підвищення температурних показників зберігатиметься далі.
«Максимальна температура повітря середини липня, середини літа – 15 липня – становитиме в нас +30 +35 градусів. Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня. Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Дощів в Україні серйозних не видно, далі – антициклон. Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері, зачепить трохи Захід», – зазначає синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, друга половина липня також буде спекотною. Можливі періодичні похолодання через вплив атмосферних фронтів. Значних опадів не передбачають, метеорологічна ситуація буде посушливою.
Додати свій коментар