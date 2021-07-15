Україна – одна з найгарячіших у Європі, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Цими дня у регіоні температура повітря підвищуватиметься до 35 градусів тепла. Сильна спека протримається майже до двадцятого серпня.

Теперішні погодні умови відповідають африканській спеці, – кажуть синоптики. Тенденція підвищення температурних показників зберігатиметься далі.

«Максимальна температура повітря середини липня, середини літа – 15 липня – становитиме в нас +30 +35 градусів. Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня. Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Дощів в Україні серйозних не видно, далі – антициклон. Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері, зачепить трохи Захід», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга половина липня також буде спекотною. Можливі періодичні похолодання через вплив атмосферних фронтів. Значних опадів не передбачають, метеорологічна ситуація буде посушливою.