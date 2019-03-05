Коли приберуть залишки ковзанки на Театральному майдані?

05/03/2019 Розмір тексту:

Демонтаж ковзанки вже другий тиждень триває на Театральному майдані Тернополя. Наразі комунальники намагаються позбутися залишків льоду. Роботу обіцяють завершити уже цими днями.

За період зимових розваг ковзанку відвідало більше десяти тисяч людей. Вона працювала майже до середини лютого.

За демонтаж взялися вкінці минулого місяця. Комунальники працюють вручну: великі брили розбивають ломами та лопатами.

Як повідомив директор КП “Туристично-інформаційний центр міста Тернополя” Тарас Ковальчук, демонтажні роботи на завершальному етапі. Швидше ліквідувати залишки ковзанки не дозволяли погодні умови. Оскільки через перепади температурних показників льодове покриття залишалося міцним тривалий період часу.

Наразі Театральний майдан дещо підтоплює вода із льоду, що тане. Відтак очистити центральну площу міста обіцяють до кінця тижня.

Софія Романська