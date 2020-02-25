Після шести років з періоду Євромайдану було порушено низку справ проти осіб – підозрюваних у вбивствах «майданівців».

Тільки рідні полеглих Героїв досі не дочекалися, коли винні опиняться за ґратами.

На цьому наголосив депутат Тернопільської обласної ради, член «ВО «Свобода» Василь Чашка у прямому ефірі на медіаплатформі «Файне місто». За словами свободівця, перенесення і затягування справ неабияк пригнічує багатьох українців.

— Дуже хотілося би сказати, що за шість років з часу Євромайдану в Україні відбулися позитивні зміни, однак це не так. Не було належно проведено розслідування розстрілу «Небесної сотні». Не відбулося майже жодних просувань по цих справах. Як і шість років тому, люди досі будують барикади, однак виходять на акції протесту через наболілі питання – непокараність убивць українських патріотів. Ще мій покійний побратим свободівець Володимир Стаюра казав, що наступну революцію можна буде назвати не «Революцією Гідності», а «Революцією свідомості». «Ядерне» українське нутро спрацювало шість років тому, але свідомість українців ще не зазнала остаточних змін. Як казав Дмитро Донцов: «Нація, яка хоче панувати, повинна мати панську політику, панську ментальність народу-володаря. Коли ми дійдемо до цього, закінчиться «Революція свідомості», а український народ переможе, — наголосив Василь Чашка.

Свободівець додав, що українська влада повинна твердо стояти на своїх позиціях та не допускати очорнення імен тих людей, які померли за свою націю.

— Коли винні відповідатимуть за вбивства на Майдані – питання суто політичної волі. Якщо буде така воля і влада перестане обмінювати «беркутівців», які розстрілювали людей у столиці, зловмисники відповідатимуть за скоєне. Треба мати політичну волю та сміливість визнати, що масові вбивства таки відбувалися. Всупереч брехливим домислам наших противників про якби «братовбивчу війну», ми повинні усвідомлювати, що народ тоді дійсно об’єднався та виступив проти неприйнятної влади. Єдність українців продовжується зараз. Однак ми повинні показати не тільки собі, але і світу, що розвиваємося, а не стоїмо на місці. Що ми не чекаємо чергового траншу від МВФ, аби покрити прогалини у держбюджеті, — додав Василь Чашка.