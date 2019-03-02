“Коли починають нявчати коти, на душі починають шкребти кішки”

02/03/2019 Розмір тексту:

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“В березні, коли починають нявчати коти, на душі починають шкребти кішки”

Котам трохи приємніше – вони в цю пору на щось сподіваються…

“Мірилом справедливості не може бути більшість голосів”

Тим більше коли справедливих нині так багато. І практично в кожного – своя правда…

“Найпевніша ознака невиконання обіцянки – легкість, з якою її дають”

Стільки вже цьому народу не обіцялося – а йому все одно мало…

“Дурна та риба, що двічі попадається на одну й ту ж приманку”

А яка ступінь дурості в тих, хто попадається вже з десяток разів?

“Найкращий спосіб здогадатися, що буде – пригадати те, що вже було”

У передвиборчу пору – вельми слушна порада

“Навіть найкраща партія – це своєрідна змова проти решти нації”

Т-а-а-к, скільки вже в нас набралося отих змовників?

“Конокрада вішають не лише за те, що він вкрав коня, а й для того, щоб інші не крали”

Незайве б засвоїти усій нашій правоохоронній системі

“Залежні більш корисні, аніж люб’язні”

Чи не тому депутатів тримають “на гачку” кримінальними провадженнями щодо них?

“Люди не могли б жити в суспільстві, якби не водили одне одного за ніс “

Може, варто виділити окремою статтею в Конституції?

“Скоро весна – і схудла моль бенкетує в шафах”

Мабуть, у неї теж в розпалі якась кампанія…

Ігор Дуда