До кінця тижня на Тернопільщині домінуватиме прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, температурні показники вночі опускатимуться до п’яти градусів морозу, а вдень зберігатиметься здебільшого плюсова температура повітря. Місцями дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. У краї переважатиме суха вітряна погода. Місцями можливі незначні опади у вигляді снігу.

«16-го березня переважатиме суха погода, місцями можливий мокрий сніг. Трохи похолоднішає, температурні показники зберігатимуться на рівні: вночі -4, вдень +3 градуси. Без опадів. Похолодання в Україні триватиме до кінця поточного тижня, на наступному тижні, хоч і не стрімко, але все ж знову потепліє», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш стабільного весняного тепла слід очікувати наприкінці березня. А поки погода буде мінливою з незначними тенденціями до похолодання.