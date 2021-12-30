Ні, не вміємо, категорично не вміємо ми цінувати професіоналів своєї справи, легковажно і зверхньо відмовляємося від їхнього досвіду. І не усвідомлюємо, вбогі розумом, що від цього лише програє ота сама справа, а разом з нею – суспільство, себто всі ми з вами…

Он нещодавно “пішли” з посади заступника глави МВС, мужнього борця з наркозлочинністю Олександра Гогілашвілі. І за що?! За те, що зробив на блокпосту на Донеччині зауваження патрульним, що особу такого рангу, як він, якийсь “замухришка” ПОВИНЕН знати В ОБЛИЧЧЯ. І не докучати зайнятій людині недоречними зупинками авта і ще більш недоречними (лише подумайте!) перевірками документів. Ну, а оскільки до отого “замухришки” погано доходило, довелося пану заступнику міністра напружити свій дорогоцінний голос і (от довели нахаби!) трохи дати волю рукам. І подумайте лише – зчинили неймовірний галас на всю країну, почали зловтішатися: мовляв, тепер звитяжця добре знатимуть в обличчя всі й кожен і, врешті-решт, таки поперли з посади, на якій він стільки, за його словами, встиг зробити за 2 роки. А скільки б ще встиг, якби не завадили кляті кон’юнктурники…

Ви думаєте, щось змінилося відтоді? Ми порозумнішали і зробили належні й такі необхідні висновки? Якби ж то так… Он приїхав днями до Львова заступник міністра освіти Ігор Гарбарук. Приїхав не помилуватися красотами міста Лева й не лише для того, щоб скуштувати його знаменитої кави, а з важливою справою – подивитися, як працюють навчально-практичні центри у львівських профтехучилищах. У межах візиту відбулася офіційна зустріч у львівській мерії з мером Львова Андрієм Садовим. Ось фото, зроблене під час цієї зустрічі, збурило соцмережі й викликало зовсім не здоровий інтерес суспільства. Справа в тому, що пана заступника міністра під час офіційного візиту супроводжувала його помічниця у, як було написано, відвертому вбранні. Ну, може й відвертому – що тут такого?! Може, було б, краще, якби добродій Гарбарук привіз з собою помічницю (з обивательської цікавості хотілося б дізнатися перелік її службових і позаслужбових функцій) в хіджабі чи паранджі? А, може, завдяки своїй фотогенічній помічниці заступник міністра хотів донести учням в отих самих навчально-практичних центрах профтехучилищ таку конче необхідну для них ідею: позбувайтеся, любі діти, зайвих і таких обтяжливих для психіки комплексів, поводьтеся вільно та розкуто (якщо ще себе так не ведете), плюйте з височенної дзвіниці на те, що про вас хтось там думає і говорить – і все буде ОК!

Так ні ж – довели чоловіка до того, що подав заяву про звільнення….

Не вміємо, не вміємо цінувати професіоналів. Тому й так живемо…