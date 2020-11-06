П’ятниця на Тернопільщині буде порівняно теплою. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла. По всій території регіону обійдеться без опадів.

Порівняно теплими будуть і вихідні. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, перше серйозне похолодання прийде зі середини наступного тижня. З 11 листопада у краї передбачають заморозки.

«Перші морози, хоча й невеликі, прийдуть до нас із найближчої середи, з 11-го листопада. А поки що, до кінця тижня, денна температура повітря суттєво не знизиться. 6-го листопада, буде трохи свіжіше, протягом дня +6 +10 градусів. У суботу-неділю стане на пару градусів тепліше: +8 +13 градусів. Вітер у п’ятницю завіватиме з північного заходу, причому ймовірні сильні пориви. Дощу 6-го листопада не передбачається. Тумани! А з середи, з 11-го листопада поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів, вночі та вдень до +1 +6 градусів».

Отже, близько тижня у нашому краї зберігатиметься порівняно тепла погода. А далі прийде похолодання, властиве останньому місяцю осені.