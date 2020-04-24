П`ятниця в Україні буде теплою, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 19 градусів вище нуля, зберігатиметься суха і сонячна погода.

Вихідними на Тернопільщині місцями пройдуть довгоочікувані опади. Дощі сприятимуть рослинності, – зазначає Наталка Діденка. Вологу погоду зумовлюватиме атмосферний фронт.

“24-го квітня температура повітря коливатиметься навколо +14 +19 градусів. Заморозки поступово відступають, вночі передбачається +3 +8 градусів, на Заході ймовірні окремі примороження: 0-3 градуси. Суттєві опади завтра малоймовірні. Проте все ж серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня. Атмосферний фронт зумовить вологу дощову погоду на Заході. Вітер залишається завтра західним, у суботу перейде на південно-західний, у неділю, за фронтом, буде північним. Очікується вітер помірним, часом поривчастим, у неділю можливі пориви до 15-20 м/с.”

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідні на Тернопільщині будуть теплими. Хіба що місцями дошкулятиме поривчастий вітер.

Софія Романська