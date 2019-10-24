Тумани огортають Тернопільщину у нічну і ранкову пору. Це ускладнює видимість на автошляхах. Відтак учасникам дорожнього руху треба бути уважними.

Упродовж доби по області збережеться суха погода, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Обійдеться без опадів. Стовпчики термометрів у денну пору перевищуватимуть двадцятиградусну позначку.

До кінця тижня значних змін у погодних умовах України не відбудеться, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Опади все ще малоймовірні.

«Четвер в Україні буде з туманами. Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь. Температура повітря становитиме +15+20 градусів, на Заході до +24 градусів».

Метеорологи нагадують: похолодання розпочнеться з понеділка: 28-го жовтня. Поступово знижуватимуться температурні показники і впродовж вихідних.

Софія Романська