Протягом доби погода радуватиме жителів Тернопільщини теплом і сонцем. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 25 градусів тепла. Втім, уже через лічені дні до регіону увірветься похолодання.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у середу на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність. Протягом доби обійдеться без опадів, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі опускатиметься до 8 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 22 до 25 градусів вище нуля.

«23 вересня в Україні скрізь – сухо, сонячно, тепло. Не забувайте, що вночі ходять, скучають, чіпляються до водіїв тумани. Найближчі дощі прийдуть у неділю. А поки що разом з антициклоном із усієї сили тримаємо бабине літо – хай посидить ще з нами на сонці. Бо вже ж прийшов сьогодні День осіннього рівнодення і світла потроху меншатиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, циклон вихідними добереться до нашого краю та зумовить похолодання. А поки – можна насолоджуватися теплом.

Софія Романська