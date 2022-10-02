Циклон з атмосферними фронтами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, погода у краї на початку тижня відчутно зміниться – похолоднішає та задощить.

Тенденції до зниження температурних показників, дощі, підвищений рівень вологості, сильний вітер – такі погодні умови передбачають синоптики на початку тижня.

«Циклон з атмосферним фронтами поки що крутиться неподалік. 3-го жовтня дощі найбільш ймовірні у західних областях. Вітер очікується західний, північно-західний, 5-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря передбачається у західних областях на рівні +9 +13 градусів. Чудовими обіцяють бути дні з 6 по 10 жовтня – сухі, можливо, навіть сонячні та теплі. Натяк на бабине літо», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині буде холодно. Втім, з 6 жовтня у краї обіцяють бабине літо – потеплішає, опадів поменшає.