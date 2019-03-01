Коли на Тернопільщину прийде справжнє весняне тепло
Перші дні березня будуть прохолодними, – попереджають метеорологи. Вночі на Тернопільщині спостерігатимуться незначні заморозки, вдень стовпчики термометрів дещо підвищуватимуться.
Метеорологічна весна наступає, коли і нічні, і денні температурні показники сягають вище нуля, – кажуть фахівці. Відтак наразі жителям краю доводиться миритися із нічними заморозками.
«2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається -3 -8 градусів, у денні години 2 березня буде холодно, від -2 до +2 градусів. 3-го березня вдень потепліє до +2+6 градусів, на Заході до +9 градусів. У більшості областей переважатиме суха погода. Опадів не очікується.
Проте гуляти краще у неділю – буде сонячно та трохи тепліше. На початку наступного тижня потепління посилиться, але з періодичними дощами», – розповідає синоптик Наталка Діденко.
Отже, за попередніми прогнозами метеорологів, наступного тижня в області спостерігатимуться значно вищі температурні показники, але місцями можливі дощі.
Софія Романська
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