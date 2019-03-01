Коли на Тернопільщину прийде справжнє весняне тепло

01/03/2019 Розмір тексту:

Перші дні березня будуть прохолодними, – попереджають метеорологи. Вночі на Тернопільщині спостерігатимуться незначні заморозки, вдень стовпчики термометрів дещо підвищуватимуться.

Метеорологічна весна наступає, коли і нічні, і денні температурні показники сягають вище нуля, – кажуть фахівці. Відтак наразі жителям краю доводиться миритися із нічними заморозками.

«2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається -3 -8 градусів, у денні години 2 березня буде холодно, від -2 до +2 градусів. 3-го березня вдень потепліє до +2+6 градусів, на Заході до +9 градусів. У більшості областей переважатиме суха погода. Опадів не очікується.

Проте гуляти краще у неділю – буде сонячно та трохи тепліше. На початку наступного тижня потепління посилиться, але з періодичними дощами», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, за попередніми прогнозами метеорологів, наступного тижня в області спостерігатимуться значно вищі температурні показники, але місцями можливі дощі.

Софія Романська