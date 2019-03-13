Коли на Тернопільщину повернеться весняне тепло?

13/03/2019 Розмір тексту:

Вітряну і прохолодну погоду передбачають на Тернопільщині упродовж доби. Вночі стовпчики термометрів знижуватимуться до п’яти градусів морозу. Вдень спостерігатимуться плюсові температурні показники. За попередніми прогнозами метеорологів, ближче до вихідних у західному регіоні дещо потеплішає.

«Неймовірний штормовий вітер, на щастя, понісся далі. Морози, хоча й невеликі та нічні, але повернулися. Найближчими днями, буде холодно в Україні. 13 березня вночі -1-6 градусів; вдень очікується +4+9 градусів. Вітер буде або помірний, або невеликий, хіба вдень на Заході – поривчастий. Що порадує – переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Вихідними, 16-17 березня потепліє до +12+18 градусів. Проте з 20-го березня температура повітря знову трохи знизиться. Атмосфера дарує теплу погоду вихідними, варто скористатися і залатати збитки штормового вітру», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

У другій декаді березня погодні умови досить мінливі, – наголошують метеорологи. Більш стабільного весняного тепла радять чекати наприкінці місяця.

Софія Романська