На Тернопільщину повертається тепло. За прогнозами синоптиків, з вівторка температурні показники перевищуватимуть двадцятиградусні позначки. Тенденції до підвищення температурних показників зберігатимуться.

Мінлива хмарність з проясненнями, періодичні дощі, тенденції до потепління – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Місцями дошкулятимуть пориви вітру. «Вітер буде північним, 5-10 метрів за секунду. Потепліє, протягом дня температура повітря становитиме +14 +18 градусів. Надалі, по тижню, потепління зміцніє. Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у третій декаді травня погода на Тернопільщині тішитиме помірним теплом. У середині цього тижня стовпчики термометрів місцями сягатимуть 25 градусів тепла. Втім, ближче до наступних вихідних знову похолоднішає та пройдуть дощі.