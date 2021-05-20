Мінлива нестабільна погода охопила весь західний регіон. Через вплив циклону у краї далі дощитиме, а місцями пройдуть грози. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Відтак синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

Більш стабільного травневого тепла метеорологи радять чекати вихідними. За прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня ймовірність опадів залишатиметься високою. Температура повітря вдень коливатиметься від 13 до 16 градусів вище нуля. “У четвер на Заході буде свіжіше. Дощів ще вистачатиме. При грозах можливі сильні пориви вітру. Найвеселішою буде субота – без дощів та з потеплінням”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через стрімкі перепади температурних показників може погіршуватися самопочуття. Відтак жителям краю радять стежити за своїм здоров’ям і не перевтомлюватися.