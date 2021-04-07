Коли на Тернопільщину повернеться весняне тепло?

Складні погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині і наступної доби. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у краї пройдуть опади у вигляді мокрого снігу, може утворюватися короткочасний сніговий покрив, місцями дошкулятиме сильний вітер.

У регіоні співіснують синоптичні процеси, пов’язані із затоком повітряної маси арктичного походження та вологого південного циклону. Це зумовлює несприятливі погодні умови.

“Холодна повітряна маса організує низьку температуру повітря та навіть сніг. Температура повітря опускатиметься до +1+5 градусів. Взаємодія північних та південних атмосферних процесів зумовить посилення вітру до рвучкого, часом сильного. Дощ перетворюватиметься у мокрий сніг. Південно-західний вітер перейде на північний та північно-західний, буде поривчастим”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вгомониться атмосфера аж вихідними. Отже, більш теплої погоди слід очікувати 10-11 квітня.