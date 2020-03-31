Березень завершиться на Тернопільщині морозом і снігопадами.

Нічні температурні показники опускатимуться до п’яти градусів нижче нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. А вдень температура повітря підвищиться всього лише до шести градусів вище нуля.

Терпіти холоднечу жителям Тернопільщини доведеться майже до кінця тижня. Адже потепління обіцяють аж у п’ятницю.

“Березень завершує гастролі в Україні морозом та снігом. У вівторок у більшості областей України очікується, хоч і невеликий, проте все ж мороз, 0 – 5 градусів. А вдень стовпчики термометрів ледве дошкандибають до +1 +6 градусів. Сніг чи мокрий сніг, чи дощ ймовірні на Заході, залежно від коливань температури повітря. Щоправда, опади будуть незначними та періодичними. Десь просто обмежиться хмарністю. Вітер задуватиме з півночі, помірний, поривчастий. 1-го квітня погода особливо не жартуватиме, повсюди в Україні переважатиме холодна повітряна маса. Проте на зміну атмосферному фронту прийде антициклон, тому в середу з`явиться більше сонця і денні градуси зможуть трохи вище піднятися. Відчутніше потепління прийде в Україну ближче до кінця тижня”.

Метеорологи попереджають: такі погодні перепади можуть позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян.

Софія Романська