Атмосферні фронти зумовлюватимуть холодну та вітряну погоду на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у регіоні очікується штормовий вітер, не обійдеться і без дощу з мокрим снігом.

Холодний антициклон із півночі на ім`я Юрген тисне, волога циклонічність із півдня разом з атмосферними фронтами упирається, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Такі метеорологічні фактори зумовлюють складні погодні умови.

«В Україні арктичне повітря стане відчутним, у більшості областей протягом дня температура повітря становитиме усього 2 — 6 градусів тепла. Атмосферні фронти витискатимуться холодним антициклоном, проте вони ще встигнуть організувати дощ і для тих, кому не вистачало зимової картинки, ще й сніг. Вітер північно-східного напрямку очікується сильним, до штормових поривів, буде некомфортним і посилюватиме відчуття холоду, а в кого високі будинки близько, ще й підвиватиме за вікном. Наступний тиждень в Україні спочатку буде холодним, до нічних морозів».

За попередніми прогнозами синоптиків, потеплішає на Тернопільщині не раніше четверга. А відчутного весняного тепла радять чекати не раніше наступних вихідних.

Софія Романська