Циклон зумовив серйозне похолодання в усіх регіонах України. На Тернопільщину завітали перші осінні заморозки.

Втім, це похолодання тимчасове, – кажуть синоптики. Незабаром приємне осіннє тепло повернеться.

«Упродовж доби температура повітря підвищиться скромно, +12+15 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Місцями в регіоні пройдуть невеликі дощі.

«Вітер буде з північного заходу, 5-12 м/с, поривчастий. У неділю, 22 вересня, місцями суттєво потепліє, до +20 градусів, буде багато сонця, проте з поривчастим вітром. День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає. Тому вихідними якраз пора перебрати шафу».

Отже, цими днями на Тернопільщині погода буде досить мінливою. Синоптики обіцяють повернення осіннього тепла, втім нічні температурі показники залишатимуться досить низькими. Загалом цьогорічна осінь обіцяє бути теплою, хоч і з дощами.

Софія Романська