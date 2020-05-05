Упродовж доби на Тернопільщині холоднішатиме.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до трьох градусів тепла. Високою залишатиметься ймовірність дощів.

Прохолодна погода зберігатиметься на Тернопільщині до кінця тижня. Вдень температурні показники коливатимуться від 9 до 15 градусів тепла. Найхолоднішою буде середина тижня, а потепління варто чекати ближче до вихідних.

“Особливо холодно найближчим часом буде в західних областях у нічні години, в межах +3 +7 градусів, місцями до заморозків. До речі, це західне похолодання пошириться впродовж тижня всією Україною. Дощі періодичні залишаться на значній частині території. Припинення опадів та підвищення температури повітря очікується на 9-10 травня”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через підвищену вологість повітря може погіршуватися самопочуття метеозалежних людей. За словами фахівців, у період погодних перепадів, загострюються сезонні захворювання. Відтак жителям краю радять берегти здоров’я.

Софія Романська