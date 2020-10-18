Холоднеча охопила Тернопільщину. Складні погодні умови у нашому краї зумовлює циклон. Втім, незабаром він покине західний регіон, і сюди повернеться більш тепла погода.

Неділя в області ще буде холодною. Місцями у краї ймовірні дощі, а також дошкулятиме сильний вітер. Потепління варто чекати аж в другій половині наступного тижня.

“Циклон вже понісся далі на північний схід, а завтра його витіснить повністю з нашої території антициклон із заходу Європи. Неділя практично буде повсюди буде без опадів, хіба що подекуди затримаються якісь локальні осередки на Заході. Температура повітря в західних областях буде низькою: +8 +12 градусів. Трохи потепліє в другій половині наступного тижня”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, у третій декаді жовтня погода буде комфортнішою. А поки слід набратися терпіння і подбати про теплий одяг.