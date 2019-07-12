На Тернопільщину йде невелике потепління. Упродовж доби стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти шести градусів вище нуля. Втім, на Західній Україні без опадів не обійдеться. Подекуди спостерігатимуться локальні дощі.

Мінлива хмарність, перепади температури повітря, висока ймовірність дощів, – такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. За словами метеорологів, в регіоні спостерігатиметься тенденція щодо потепління.

«І хоча поки що не йдеться про +30, проте після теперішніх +17+24 градусів завтра очікується +20+26 градусів. Ніч в Україні ще буде холодною, +8+13 градусів, тому контролюйте нічні протяги. Дощі 12 липня найбільш ймовірні на Заході, Півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. Вихідними буде тепліше, проте всеодно залишається ймовірність місцевих дощів, підготуйтеся добре, але й особливо лякатися не варто. Ми й так вже лякані, нас зимовими водометами у мороз не змило, то вже з літнім дощем якось впораємося», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, далі на Тернопільщині поступово теплішатиме. І хоча дощі поки не залишають Західної України, температурні показники підвищуватимуться.

Софія Романська