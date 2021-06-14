Циклон охопив Тернопільщину. Через його вплив у регіоні похолоднішало. За прогнозами Укргідрометеоцентру, складні погодні умови спостерігатимуться у краї й цього тижня.

Дощі, грози, пориви вітру та зниження температурних показників — такі погодні умови передбачають синоптики у понеділок на Тернопільщині. Метеорологічна ситуація стабілізується ближче до середи.

“14-го червня над частиною України крутитиметься циклончик. Він буде своєрідною базою для атмосферних фронтів, які в Україні знову організують короткочасні грозові дощі. Найпрохолоднішою виявиться західна частина України. Протягом дня в наших західних областях передбачається +14 +19 градусів. Дощі, короткочасні, з грозами та поривчастим вітром, на початку тижня — очікуються! Тому входимо у понеділок плавно, спокійно, з парасолями”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на початку тижня в області буде холодно. Ймовірність дощів залишатиметься високою, а місцями пройдуть грози. Тепло обіцяють ближче до середи.