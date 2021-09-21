Протягом тижня на Тернопільщині холод домінуватиме. За інформацією обласного гідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від 4 до 9 градусів тепла. Місцями можливі невеликі дощі.

Західний регіон охопили холодні атмосферні фронти. Вони сприяють зниженню температурних показників. “Температура повітря 21-го вересня становитиме максимально лише +7+12 градусів. Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами!

Старіючий циклон ще посилатиме дощі. У середу, 22-го вересня, дощів знову побільшає. Найближчої доби температура повітря мінімальна опуститься до +4 +5 градусів, а вдень підвищиться лише до +7 +9 градусів. Оскільки поточні градуси, хмарність та вологість не сприятимуть надмірному оптимізму, будемо рятуватися яскравими гарбузами, закутуватись у строкаті вовняні шалики, щоб не застудитись. Адже наступними вихідними суттєво потепліє”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, тенденції до підвищення температурних показників повернуться ближче до п’ятниці. Разом з потеплінням почастішають дощі.